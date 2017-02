Personeel Ziekenhuis Bethesda: Er heerst hier geen angstcultuur

HOOGEVEEN - Er heerst geen angstcultuur onder het personeel van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. En actievoerend Hoogeveen moet niet alleen tegen alle ziekenhuisplannen zijn, maar meedenken.

Die oproep deed Treant Zorggroep-medewerker Harmina Fischer gisteravond in een bomvolle Tamboer in Hoogeveen. Hier werd gesproken over de toekomst van de ziekenhuiszorg in de regio.Volgens actievoerders voor behoud van Bethesda heerst er een angstcultuur onder het personeel. Oud-Bethesda-gynaecoloog Marnix Koppe: "De medische staf bestaat voor het grootste deel uit specialisten uit Emmen. Emmen speelt de eerste viool." Volgens Koppe is op deze manier ook de locatieprofilering doorgedrukt. Bethesda-medewerkers mogen nergens over praten op gevaar van ontslag, zegt Koppe."Dit is echt onzin. Er is geen angstcultuur. Bethesda-medewerkers kunnen gewoon zeggen hoe ze erover denken, waar hun ongenoegen ligt en waar ze zich zorgen over maken", zei hoofd operaties en sterilisatie Harmina Fischer die als Treant-medewerker in de zaal zat. Volgens Fischer worden de ideeën en suggesties van de Bethesda-medewerkers gewoon gehoord en meegenomen in de medische staf en is er regelmatig overleg.Fischer riep het publiek in de zaal op niet alleen maar tegen te zijn maar mee te denken over hoe de ziekenhuiszorg er in de toekomst uit moet zien. Alle negatieve publiciteit maakt het volgens haar nog moeilijker om in deze regio voldoende gekwalificeerd personeel te krijgen: "Deze week had ik een sollicitant die al aangenomen was, maar zich openlijk afvroeg, of hij er wel moest gaan werken omdat er zoveel onrust is in Hoogeveen. Als dit soort zaken zich doorzet, krijgen we straks nog een groter probleem bij het leveren van voldoende zorg."