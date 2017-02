Eis: cel voor stelen twee ton van voetbaltrainer Hendrik Oosting

Volgens het OM was de vrouw de hartsvriendin va Oostings vrouw (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Voor het stelen van een kluis met 200.000 euro van trainer en oud-profvoetballer Hendrik Oosting uit Emmen heeft het Openbaar Ministerie celstraffen geëist tegen twee mannen en een vrouw.

De officier van justitie wil dat de 31-jarige dief uit het Duitse Gronau tien maanden achter de tralies verdwijnt. Tegen zijn 37-jarige vriendin uit Oldenzaal eiste hij vijf maanden cel en tegen een handlanger uit Schalkhaar een half jaar cel.



Hartsvriendin

De vrouw was volgens de aanklager de hartsvriendin van Oostings vrouw. Zij wist alles van het gezin Oosting; ook dat er op zolder een kluis was met twee ton. Op 7 juli 2014 verdween die kluis toen het gezin Oosting op vakantie was.



De vrouw van Hendrik Oosting kreeg op het vakantieadres een telefoontje van een onbekende man. Die zei dat de kluis was gestolen en dat het maar goed was dat het gezin op vakantie was. Waren ze thuis – op het woonwagenkamp - geweest, dan waren ze overvallen.



‘Geen geld op de bank’

Volgens Hendrik Oosting zat er twee ton aan contant geld in en sieraden. Het geld zou hij hebben verdiend met de oud-ijzerhandel, als voetbaltrainer en daarvoor als profvoetballer bij onder meer WKE. “Kampers zetten geen geld op de bank. Dat is algemeen bekend”, reageerde de advocate van Oosting op de vraag van de rechtbank naar het grote geldbedrag in de kluis.



Uiteindelijk hield de politie de vriendin van Oostings vrouw uit Oldenzaal aan. Op camerabeelden uit de buurt van woning was te zien dat zij op 7 juli 2014 met haar 31-jarige vriend bij het huis was. “Terwijl de vrouw na korte tijd wegging, is haar vriend uren in de woning gebleven. Die tijd heeft hij gebruikt om de kluis los te maken”, aldus de officier. De man uit Schalkhaar hielp hem er volgens de officier bij.



Hij wil dat het trio in totaal ruim 185.000 euro schadevergoeding betaalt aan het gezin Oosting. De inbraak had grote impact het gezin.



Bedreigingen

De drie verdachten hebben altijd ontkend. Toch kregen de politie en de vader van Hendrik Oosting meerdere tips dat zij wel degelijk de daders waren. De mannen en de vrouw waren niet bij de rechtszaak. De vrouw wordt volgens haar advocaat bedreigd en durfde daarom niet te komen. Ook de 31-jarige man wordt volgens zijn advocaat bedreigd.