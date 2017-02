Horecabedrijven op de Hondsrug verbonden via app op smartphone

Jacob Bruintjes van Leader overhandigt de cheque aan Jan Tuin. foto: Steven Stegen / RTV Drenthe

EXLOO - Ruim zestig horecabedrijven op de Hondsrug gaan gezamenlijk een app aanbieden en onderhouden, waardoor toeristen makkelijker hun weg kunnen vinden in het gebied. Vanuit het Europese subsidieprogramma Leader is daarvoor bijna 55.000 euro beschikbaar gesteld.

Nee, een kroegentocht mag je het niet noemen, zegt horeca-ondernemer Jan Tuin uit Exloo. "Maar ik merk wel dat steeds meer klanten hier op zitten te wachten. Ze willen via hun telefoon een leuke route uitstippelen en iets opsteken van het gebied. Ik denk dat het goed is dat we dit aanbieden."



De ondernemers hebben een al bestaande app, Anno Drenthe, opgepoetst, met als resultaat dat de ruim zestig bedrijven nu makkelijker zijn te vinden. Ook zijn er korte, informatieve filmpjes over de cafés en de omgeving te vinden. "Dit project verbindt de digitale wereld met de echte wereld", zegt Jacob Bruintjes namens Leader.



Plattelandsontwikkeling

Leader is een fonds voor Europese plattelandsontwikkeling. Tot aan 2022 komt er in verschillende sessies zo'n acht miljoen euro beschikbaar specifiek voor Zuidoost-Drenthe. "Het gaat om projecten die innovatief zijn, die economische waarde hebben en die vooral ook van onderaf gedragen moeten worden", legt Bruintjes uit.

Door: Steven Stegen