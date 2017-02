Verbeterplan turnhal Klazienaveen ingeleverd

KLAZIENAVEEN - Hoe snel kunnen de turners van verschillende turnverenigingen in de gemeente Emmen weer trainen in de turnhal de Koriander in Klazienaveen? Dat is de vraag sinds de gemeente eind januari de hal sloot omdat het niet voldeed aan de veiligheidseisen.

Stichting Topturnen Emmen, de beheerder van de hal, heeft nu een verbeterplan ingeleverd bij de gemeente.In dat verbeterplan geeft de stichting onder andere aan hoe de veiligheid in de hal verbeterd wordt, maar ook dat het bepaalde voorzieningen zoals douches en toiletten gaat plaatsen. "Die toiletten hebben we nu ook al", vertelt voorzitter Jan Schaafsma, "alleen moeten we daar nu nog een stukje verder voor lopen."Schaafsma hoopt dat nu het verbeterplan er ligt, de gemeente besluit de hal eerder te openen. "Als de gemeente het belang erkent, en dat belang is groot, openen ze de boel eerder en kunnen we daarna in overleg over hoe we de verbeterpunten uitvoeren." Volgens Schaafsma moeten de turners trainen voor club- en Europese kampioenschappen.De gemeente laat weten dat het officieel acht weken heeft om naar het verbeterplan te kijken. "Maar als de stichting een goede planning laat zien, haar goede bedoeling toont en aan bepaalde veiligheidseisen heeft voldaan, kan de hal open", vertelt woordvoerder Fanny Leseman. Ze heeft het dan onder andere over het plaatsen van veiligheidsrekken, douches en toiletten.De hal wordt door verschillende verenigingen gebruikt, zoals het Turnteam Drenthe en gymvereniging Klazienaveen. De gemeente heeft alle clubs aangeboden om te helpen zoeken naar een tijdelijk ander onderkomen, maar volgens Schaafsma van Stichting Topturnen Drenthe halen gymzaaltjes van scholen het niet bij de hal in Klazienaveen."Daar halen we een trainingsniveau dat in gymzaaltjes niet lukt. Zo hebben we in Klazienaveen een oefenvloer van twaalf bij twaalf meter die er permanent ligt en ook het ringstelsel voor de heren heb je in geen andere hal." Schaafsma wacht in spanning het oordeel van de gemeente af.