Politie houdt zes mensen aan voor hennepteelt in Drenthe

ASSEN - De politie heeft op verschillende plekken in Drenthe zes mensen aangehouden. Ze worden verdacht van hennepteelt en handel in (soft)drugs.

De verdachten zijn tussen de 20 en 51 jaar en komen uit verschillende plaatsen in Drenthe. Drie van de verdachten mochten na verhoor naar huis, maar blijven wel verdachte. De andere drie, een 46-jarige man uit Emmen, 50-jarige man uit Roden en een 37-jarige man uit Hoogezand blijven vastzitten.Gisteren deed de politie invallen in Zwartemeer, Emmen, Emmer-Compascuum, Meppel, Assen en Leeuwarden.Aan het Van Echtenskanaal in Zwartemeer werd een hennepkwekerij met 180 planten aangetroffen. Ook bleek de stroom illegaal afgetapt te worden. Aan de Bunskamp in Meppel werd een hennepkwekerij van bijna 900 planten gevonden. Beide kwekerijen zijn ontmanteld en geruimd.Aan de Amerikaweg in Assen en aan de Arve in Emmen zijn grote hoeveelheden goederen gevonden voor het opzetten van een hennepkwekerij. Naast de goederen zijn er ook auto's in beslag genomen.De aanhoudingen en de doorzoekingen zijn onderdeel van een onderzoek dat langer loopt.