Drentse wielrensters bundelen krachten in Team Drenthe

Team Drenthe maakt debuut tijdens Drentse 8 van Westerveld (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Wielrensters van De Peddelaars uit Hoogeveen, de WSV Emmen, De Kannibaal uit Peize en De Meteoor Assen-Roden gaan samenwerken in Team Drenthe.

Vaak is het lastig voor wielerverenigingen om volwaardige vrouwenploegen op de been te brengen voor wedstrijden.



Het is de bedoeling dat het nieuwe Team Drenthe uitkomt in de Topcompetitie en de Clubcompetitie. Oud-topschaatsster Renate Groenewold nam het initiatief tot de samenwerking.



De eerste wedstrijd van Team Drenthe is de Drentse acht van Westerveld op zondag 12 maart. De dag na de Ronde van Drenthe.

Door: Karin Mulder Correctie melden