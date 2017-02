'Traject uitgestippeld om CQ in Emmen failliet te laten gaan'

EMMEN/COEVORDEN - Er is een zorgvuldig traject uitgestippeld om zonder al te veel geld kwijt te zijn het CQ in Emmen failliet te laten gaan. Dat is de mening van oud-medewerkers van het kunstcentrum in Emmen.

Er is dan ook aangifte van faillissementsfraude gedaan tegen de gemeente Emmen, Coevorden en het voormalig bestuur.De gemeenten Emmen en Coevorden subsidieerden lange tijd het kunstcentrum, maar volgens de oud-medewerkers laten die partijen hen nu vallen. In 2014 ging CQ failliet. "Maar de gemeenten wisten van tevoren al dat CQ Emmen niet aan de verplichtingen zou kunnen voldoen. Vervolgens hebben ze de instelling in de situatie gebracht dat faillissement moest worden aangevraagd", legt Mark Gerrits van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond uit. Hij staat de oud-werknemers bij.Volgens Gerrits kwam het bedrijf in de financiële problemen nadat de gemeente Emmen een vordering op het bedrijf legde. "Die vordering is omgezet in een lening waarbij ze precies wisten dat het niet terugbetaald kon worden", aldus Gerrits. Zo is naar eigen zeggen de stekker op een sluwe manier uit het CQ getrokken.De werknemers van het failliete CQ werden volgens Gerrits ook gedwongen om een andere cao te accepteren, waardoor zij minder rechten hadden en er bekaaid vanaf zouden komen bij een faillissement. "Wij hebben ingestemd met die verandering, omdat ons een plaatje werd geschetst waarbij de gemeenten Emmen en Coevorden door zouden gaan met het subsidiëren van deze instelling. Later bleek dit niet zo te zijn", legt Gerrits uit.Gerrits noemt dat de gemeenten in 1999 al wisten wat er komen ging. In die tijd brachten de gemeenten Coevorden en Emmen verschillende kunstbewegingen onder één dak bij het CQ. "Zo hielden ze mensen in dienst die ze niet hoefden te ontslaan. Dit hebben ze vooruitgeschoven zodat ze geen wachtgelden hoefden te betalen", beweert Gerrits. Volgens hem werd dit op een gegeven moment te kostbaar en is er toen een structuur bedacht om er onderuit te komen om alsnog te betalen.Volgens de oud-werknemers is het handelen van de gemeenten schandalig en is het nu aan de officier om binnen twee weken te bepalen of het een rechtszaak wordt.De oud-medewerkers vroegen de gemeenten meerdere malen met hen in gesprek te gaan, maar de gemeente wilde daarmee wachten totdat het faillissement netjes was afgewikkeld. De gemeente Emmen komt later vandaag met een schriftelijke reactie.