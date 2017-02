EU stelt 1,8 miljoen beschikbaar voor ontslagen winkelpersoneel

ASSEN - Het Europees Parlement stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar om ontslagen winkelpersoneel uit Drenthe en Overijssel weer aan een baan te helpen.

Het gaat om personeelsleden van winkels zoals het failliete V&D. In Drenthe en Overijssel zijn de afgelopen tijd meer dan duizend mensen op straat komen te staan.Het geld wordt onder meer gebruikt voor trainingen, omscholingsprojecten of hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf. Het geld is aangevraagd door de twee provincies en komt uit het Europees Globaliserings Fonds.