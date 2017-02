The Phone House vraagt faillissement aan

The Phone House zit onder meer in Assen en Emmen (foto: ANP XTRA / Koen Suyk)

ASSEN - Belwinkelketen The Phone House heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf heeft veel last van concurrentie door telecombedrijven en het scherpere toezicht op de aanbieding van telefoons bij abonnementen. Daardoor lukt het niet de resultaten te verbeteren.

The Phone House heeft Drentse vestigingen in Roden, Zuidlaren, Assen, Beilen, Emmen, Klazienaveen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel.



Het faillissement is aangevraagd voor het hoofdkantoor en de zeventig eigen winkels van het bedrijf. De 74 franchisevestigingen vallen buiten het faillissement. De gevolgen voor Drenthe zijn nog niet bekend. Alle winkels van The Phone House, dat 806 medewerkers heeft, blijven voorlopig open.



Curatoren onderzoeken de mogelijkheden voor een doorstart van het bedrijf.