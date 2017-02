2,5 jaar cel voor overval op hoogbejaarde kunstenares

Politie-onderzoek na de overval bij de woning van de vrouw in Bruntinge (foto: Persbureau Meter / archief)

ASSEN/BRUNTINGE - Een 27-jarige man uit Grootebroek moet 2,5 jaar de cel in voor het overvallen van kunstenares Roos Nagtegaal.

Eind 2015 werd de destijds 93-jarige schilderes overvallen in haar huis in Bruntinge. De twee overvallers maakten Chinees porselein en schilderijen van haar man, de bekende schilder Jan Nagtegaal, buit.



Bekentenis

De man uit Grootebroek bekende dat hij een van die mannen was. Hij pakte het porselein en de schilderijen, terwijl zijn handlanger de vrouw al die tijd vasthield en haar alarmbel van haar nek haalde, zodat ze niemand kon waarschuwen. De handlanger was volgens de Grootebroeker een 30-jarige man uit Hoogkarspel.



Fotoconfrontatie

De man uit Hoogkarspel heeft altijd ontkend in Bruntinge te zijn geweest. De rechtbank heeft twee weken geleden besloten dat er eerst een fotoconfrontatie met het slachtoffer moet plaatsvinden, voor ze de zaak tegen de man uit Hoogkarspel behandelt. Nagtegaal krijgt daarom binnenkort van de politie een serie foto’s te zien en moet dan proberen de man die haar vasthield te herkennen.



Excuses

Dat de man uit Grootebroek een uitgebreide excuusbrief naar de hoogbejaarde kunstenares stuurde en niet eerder was veroordeeld voor overvallen, werkte in zijn voordeel. De rechtbank legde hem een half jaar minder straf op dan de drie jaar cel die het Openbaar Ministerie had geëist.



Verkoper van de kunst

De 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die de gestolen spullen van Nagtegaal had verkocht aan een galerie in de buurt van Breukelen, is veroordeeld tot een jaar cel. Hij gaf volgens de man uit Grootebroek ook het adres van de kunstenares in Bruntinge aan de overvallers.



Doordat de eigenaar van de Utrechtse galerie argwaan kreeg en de politie belde, kon de overval in Bruntinge na negen maanden uiteindelijk worden opgelost.