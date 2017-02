Loohuis bij beëdiging: Hoogeveners mogen trotser op zichzelf zijn

HOOGEVEEN - Karel Loohuis (58) is vanmiddag voor een tweede termijn van zes jaar beëdigd als burgemeester van Hoogeveen door Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar.

Tichelaar roemt de veelzijdige kwaliteiten van Loohuis. Hij noemt Loohuis een burgemeester die goed met de omstandigheden en de tijdgeest meegaat.



Loohuis dankt in zijn speech de betrokkenheid en meelevendheid van de bewoners van de gemeente Hoogeveen bij bijvoorbeeld de komst van het azc. Dezelfde betrokkenheid zegt de burgemeester te hebben ervaren toen zijn dochter aan het begin van zijn eerste periode een harttransplantatie kreeg. "Nog wekelijks vragen mensen mij hoe het met onze dochter gaat."



Politiek op inhoud

Loohuis zei in zijn installatiespeech ook dat hij hoopt dat de gemeenteraad de huidige onderlinge verhoudingen koestert als een groot goed. "Politiek wordt hier op inhoud gevoerd, niet door aanvallen met gestrekt been op personen."



"Misschien moeten we meer gaan luisteren. Empathisch luisteren. Om de mensen weer bij onze samenleving te betrekken. Het alternatief is dat mensen zich gaan afzetten tegen u en mij. Het is tijd voor een grondige renovatie of zelfs voor sloop en nieuwbouw", aldus de burgervader.



Trots in cocktail

Hoogeveners zouden wat Loohuis betreft alleen nog wat trotser op zichzelf mogen zijn. "De mentaliteit van aanpakken is volop aanwezig. Karakteristiek is ook dat Hoogeveners niet mopperend en jankend in de hoek gaan zitten, maar geloven in hun eigen kracht. Nu nog een beetje trots erbij en je hebt een geweldige cocktail."



Karel Loohuis volgde in 2011 Helmer Koetje op als burgemeester van Hoogeveen. Hij is er de eerste PvdA-burgemeester na een lange rij burgemeesters van CDA- en ARP-huize. Loohuis is geboren in Oldenzaal. Hij studeerde geschiedenis. In 1990 werd hij wethouder in Oldenzaal. Zijn eerste benoeming als burgemeester was in het Noord-Hollandse Wognum. Daarna volgde Haaksbergen.

