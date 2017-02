Overweldigende belangstelling voor theaterproject Westerbork

WESTERBORK - Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork wordt overspoeld met aanmeldingen van jongeren die mee willen doen aan een voorstelling over de Tweede Wereldoorlog.

Dit theaterstuk wordt gemaakt in samenwerking met Theater na de Dam. De inschrijving voor acteurs is per direct gesloten. "Er is echt ontzettend veel animo voor, we zijn overspoeld met reacties en aanmeldingen", zegt een woordvoerder van het Herinneringscentrum.Het Herinneringscentrum zocht acteurs tussen de 12 en 25 jaar, met of zonder acteerervaring. Na gesprekken met ouderen die de oorlog van dichtbij hebben meegemaakt gaan deze jongeren een theaterstuk opvoeren op en rondom kamp Westerbork.Er wordt nog wel gezocht naar ouderen die in de buurt van Kamp Westerbork woonden ten tijde van de oorlog, en hier meer over willen en kunnen vertellen.