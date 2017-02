Grote kans dat gaswinning Wapse weer wordt toegestaan

Stilgelegde gaswinning in Wapse onder beperkte voorwaarden toegestaan (foto: archief RTV Drenthe)

WAPSE - De kans is groot dat de Raad van State de eerder stilgelegde gaswinning in Wapse onder beperkte voorwaarden gaat toestaan. Dat bleek tijdens een spoedprocedure van de Raad van State vandaag in Den Haag.





Onzin

Milieudefensie maakte daarom bezwaar. De rechtbank stelde vast dat Vermilion 60.000 kuub te veel gas heeft gewonnen. Volgens Vermilion is dit onzin en is de rechtbank van verkeerde gasmeetnormen uit gegaan.



Gaswinner Vermilion stapte daarop naar de Raad van State om de blokkade op te heffen.



Rechtszaak

Tijdens de rechtszaak in Den Haag uitte Milieudefensie welke gevolgen de gaswinning bij Wapse op de natuur en omgeving hebben. Een woordvoerder van Vermilion en de minister van Economische Zaken stellen dat er weinig schade is aan het milieu en de natuur.



Rechter en staatsraad Petra van der Beek-Gillissen wilde nog geen einduitspraak doen omdat er meer onderzoek nodig is naar de gebruikte gaswinberekeningsmethodes.



