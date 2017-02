Jaar cel met behandeling voor auto-inbreker

Een 39-jarige man uit Emmen krijgt een jaar cel na inbraak

ASSEN/EMMEN - Een 39-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot één jaar ISD. Dat is een gevangenisstraf met behandeling voor veelplegers.

De man heeft een strafblad van 32 pagina’s. Hij is verslaafd aan drugs en alle eerdere pogingen hem te behandelen zijn mislukt. Steeds als hij weer vrij komt, pleegt hij opnieuw inbraken.



Onderbroek

In juni vorig jaar stal hij een navigatiesysteem uit een auto en schoenen uit de achtertuin van iemand in Emmen. In september brak hij in twee auto’s in zijn woonplaats in. Hij stal toen onder meer een onderbroek en wat geld.



Huis leeggehaald

De man werd ook verdacht van een woninginbraak in dezelfde buurt, die in dezelfde nacht werd gepleegd. Daar werd zo’n beetje het halve huis leeggeroofd: er verdwenen sieraden, gereedschap en de inhoud van een kledingkast, een diepvries en een koelkast. De schade bedroeg 10.000 euro volgens de slachtoffers.



Maar volgens de rechtbank was er te weinig bewijs dat de man ook die inbraak had gepleegd. Dat bekent ook dat het gedupeerde gezin geen schadevergoeding krijgt.