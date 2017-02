Werkstraf geëist voor diefstal uit tuinen in Meppel

Werkstraf voor diefstal tuinmeubelen in Meppel (foto: Pixabay.com)

ASSEN/MEPPEL - Het Openbaar Ministerie heeft 160 uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen een 48-jarige vrouw uit Meppel.

Zij stal tussen april en juli vorig jaar zo’n twintig keer tuinmeubels en –decoratie uit tuinen in de Meppeler wijk Koedijkslanden.



De diefstallen veroorzaakten een hoop onrust in de buurt, aldus de officier van justitie. Sommige wijkbewoners zagen hun spullen terug op de Facebookpagina van de verdachte, die zelf ook in de wijk woonde. Ze bood ze te koop aan.



Drugs

De vrouw bekende vandaag alle diefstallen in de rechtbank. Ze verklaarde dat ze de diefstallen in opdracht van iemand anders pleegde. Ze verkocht de meeste spullen daarna aan hem of kreeg er drugs voor. Als hij niet thuis was, bood de vrouw ze te koop aan op haar Facebookpagina.



“Het ging in die tijd helemaal niet goed met me", aldus de emotionele moeder van vijf kinderen in de rechtszaal. Ze was verslaafd geraakt aan cocaïne en heroïne en zat financieel aan de grond. Uiteindelijk meldde ze zich in juli zelf op het politiebureau.



Hulp

Na drie weken vastgezeten te hebben, kwam ze onder voorwaarden vrij. Sindsdien heeft de vrouw begeleiding van de reclassering en gaat het stukken beter. Daarom vond de officier van justitie dat de vrouw niet terug hoeft naar de gevangenis.



De gestolen spullen, van tuinstoelen en een tuinhaard tot een barbecue en beelden, zijn inmiddels terug bij de eigenaren. Op 28 februari doet de rechtbank uitspraak.