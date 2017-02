Geen steun in Tweede Kamer voor intrekken vergunningen windmolens

DEN HAAG - De motie van het Drentse CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder om de vergunningen voor windmolens in de Veenkoloniën in te trekken, heeft het niet gehaald.

Dat bleek vanmiddag bij de stemmingen in de Kamer.Agnes Mulder diende de motie samen met Eric Smaling van de SP in. Mulder en Smaling verzochten de regering om het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor de 45 windmolens in de Veenkoloniën in te trekken.Maar daar bleek bij lange na geen meerderheid voor te vinden. Alleen de fracties van SP, CDA, groep Kuzu/Öztürk, Monasch, Klein en 50Plus stemden voor de motie.Ook een motie van de PVV om geen windmolens in de Drentse Veenkoloniën te plaatsen kreeg te weinig steun. Dat geldt ook voor een poging van de ChristenUnie en GroenLinks om een Deltaplan Veenkoloniën in het leven te roepen, waarbij maximaal moest worden ingezet op compensatie en ruimtelijke inpassing.Alleen een uitspraak van de Raad van State kan de bouw van windmolens in de Veenkoloniën nu nog voorkomen. Bij dit hoogste rechtsorgaan zijn achttien beroepsschriften tegen de Drentse windmolens ingediend.