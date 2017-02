Dwangsom broer en zus voor verontreinigde grond Koekange

Gedeputeerde Staten legde broer en zus Broekman een dwangsom op (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De provincie Drenthe wil zo snel mogelijk beginnen met het opruimen van een verontreinigde grond- en puinwal bij een huis in Koekange en wil niet wachten tot dit najaar.

Dat zei de provinciewoordvoerder vandaag tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State. Gedeputeerde Staten van Drenthe legde broer en zus Broekman een dwangsom van maximaal 5000 euro op om hen te dwingen de verontreinigde puin en grond onmiddellijk af te voeren.



Asbest

Volgens zus Fien Broekhoven is er van alles mis met de dwangsom. Er zouden nauwelijks verontreinigingen in de wal zitten. Bovendien heeft haar broer de wal aangelegd en niet zij. De broer is intussen met de noorderzon vertrokken en laat niets meer van zich horen. De provinciewoordvoerder ontkende tijdens de rechtszaak in Den Haag met klem dat het puin niet verontreinigd zou zijn.



”Er zitten asbest, koper, zink en kankerverwekkende stoffen in”, aldus de Drentse woordvoerder. Fien Broekhoven vindt dat erg ongeloofwaardig. Het puin en de grond in de wal komen immers van een hoop puin dat al sinds 1987 achter de nieuwe ouderlijke woning aan de Oude Toldijk ligt. Dat puin bevat onder meer de resten van de in 1986 afgebrande oude ouderlijke woning.



Haast

Broer Broekhoven besloot in 2012 de overgroeide puinhoop op te ruimen. Hoewel hij alle metalen en plastics uit de hoop haalde, verspreidde hij de rest van het puin over het terrein bij de woning. Vervolgens verwerkte hij dat puin weer in de grondwal langs de woning.



Tijdens de zitting bleek dat er niets aan de hand was geweest als broer Broekhoven de oude puinhoop gewoon had laten liggen. Maar door de hoop uit elkaar te trekken en puin en grond over het terrein te verspreiden, ziet de provincie dat opeens als een ernstig en nieuw geval van bodemverontreiniging, waar keihard tegen opgetreden moet worden. Rechter en staatsraad Petra van der Beek-Gillessen snapte niet goed waarom de provincie nu opeens zo’n haast heeft, terwijl het puin dertig jaar aan de Oude Toldijk ligt.



Opdrachtgever

De staatsraad zei nog geen einduitspraak te zullen doen, omdat er nogal wat principiële kanten aan deze zaak zitten. Immers, niet zus Fien Broekhoven maar haar broer heeft de puinhoop verplaatst.



De enige reden dat de provincie Fien een dwangsom heeft opgelegd, is omdat zij in een brief aan haar broer had gevraagd om de rommel van de uiteengetrokken puinhoop op te ruimen, voordat moeder uit het ziekenhuis terugkwam. De provincie Drenthe beschouwt haar om die reden als “opdrachtgever” voor het verplaatsen van de verontreinigde grond.



De Meppelse hoopt dat de Raad van State de dwangsom in ieder geval blokkeert tot de einduitspraak.