Bedrijven in Emmen, Coevorden, Hoogeveen kunnen aankloppen voor subsidie

ASSEN - Bedrijven die zich willen vestigen in de gemeente Emmen, Coevorden of Hoogeveen kunnen vanaf 1 maart aankloppen bij de provincie voor subsidie.

De drie gemeenten en de provincie stellen samen twaalf miljoen euro beschikbaar om de economie in de regio te versterken.Behalve voor bedrijven die zich willen vestigen in de genoemde gemeentes, is het geld ook bedoeld voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden of bijdragen aan innovatie in de regio. "We hebben laten berekenen dat er in totaal zo'n 900 arbeidsplaatsen bijkomen en het ongeveer 100 miljoen aan investeringen kan opleveren", vertelt gedeputeerde Henk Brink.Volgens de gedeputeerde staan er al tientallen bedrijven in de rij om gebruik te maken van de financiering. De bedrijven die gebruik willen maken van het geld, moeten wel aan strenge eisen voldoen. Zo is het volgens Brink niet de bedoeling dat het geld bijvoorbeeld naar een bedrijf gaat, dat verhuist van Hoogeveen naar Emmen: "Het moet echt bijdragen aan de innovatie en uitbreiding in de regio."Het initiatief Vierkant voor Werk is in het leven geroepen nadat duidelijk werd dat de regio's Zuidoost-Drenthe en Hoogeveen flinke klappen kregen tijdens de crisis. "Hoogeveen had de hoogste werkeloosheid van Nederland en ook de maakindustrie in Emmen kreeg flinke klappen", aldus Brink. Een speciale commissie werd opgericht om te kijken hoe de regio sterker gemaakt kon worden.In totaal is er 12 miljoen euro beschikbaar voor de bedrijven, nadat zowel de gemeente, de provincie als het Rijk elk 4 miljoen euro hebben bijgelegd. Mocht na evaluatie blijken dat het project een succes is, dan wordt de 12 miljoen verhoogd tot 15 miljoen.Zowel het Rijk, de gemeente als de provincie leggen dan elk nog een miljoen bij. Ook laat gedeputeerde Brink weten dat de provincie twee miljoen euro beschikbaar stelt voor de overige negen gemeenten in Drenthe.De regeling Vierkant voor Werk loopt van 1 maart 2017 tot eind 2020.