Rechtbank trekt tien dagen uit voor grote Meppeler drugszaak

MEPPEL - De rechtszaak tegen een grote drugsbende die opereerde vanuit Meppel gaat ongeveer tien dagen in beslag nemen. In juni wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Dat maakte de officier van justitie vandaag bekend tijdens de pro-formazitting.In totaal komen in juni acht verdachten uit Meppel, Almere en Dronten voor de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van grootschalige drugshandel , wapenbezit, witwassen en het vormen van een criminele organisatie.De mannen worden er van verdacht dat ze 88 kilo cocaïne uit de Dominicaanse Republiek via de haven van Antwerpen naar Nederland hebben gehaald. De cocaïne werd onder meer verhandeld naar Duitsland. Ook zouden ze speed hebben verhandeld naar Zweden. Verder waren ze volgens het OM een nieuw transport van 400 kilo cocaïne aan het voorbereiden.De 33-jarige hoofdverdachte Saied H., die wordt gezien als de bendeleider, is de enige verdachte die nog vastzit. De rechtbank bepaalde dat hij in ieder geval tot 25 april blijft vastzitten. De andere verdachten mogen de zaak in vrijheid afwachten.