Provincie wenst dubbeldekkers tussen Emmen en Groningen

ASSEN - Is het binnenkort mogelijk om in een dubbeldekker van Emmen naar Groningen, en uiteraard ook weer terug, te rijden? Als het aan de provincie Drenthe ligt wel.

"Het is een wens van de provincie", vertelt gedeputeerde Henk Brink.Volgens Brink is het de bedoeling dat er uiteindelijk vijf dubbeldekkers gaan rijden op de drukke lijn tussen Emmen en Groningen. Wel benadrukt de gedeputeerde dat het plan nog lang niet in kannen en kruiken is en dat er vooral naar de mogelijkheden gekeken wordt.Eén praktisch dingetje wat de dubbeldekkers op dit moment nog tegenhoudt is vijf centimeter. Dat is namelijk het verschil in hoogte tussen de bus en de nieuw aan te leggen stationstunnel in Groningen. Als die tunnels niet vijf centimeter verhoogd worden, passen de bussen er niet onderdoor.Het hoofdstation in Groningen gaat de komende jaren flink op de schop, volgens Brink zitten de tunnels waar het om gaat nog in de ontwerpfase. Er kan dus nog het een en ander aangepast worden.