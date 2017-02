VVD wil Hoogevener in Raad van Toezicht Treant Zorggroep

HOOGEVEEN - VVD Hoogeveen wil onderzoek doen naar de toevoeging van een Hoogeveens lid aan de Raad van Toezicht (RvT) van de Treant.

Nu zitten er volgens de VVD geen deskundigen uit de regio in de RvT. Een lid uit Hoogeveen kan de belangen van Bethesda beter behartigen, denkt de VVD.VVD-fractievoorzitter Mark Strolenberg: "Het vertrouwen in het bestuur van Treant heeft een dieptepunt bereikt. Dit bleek uit de reacties van Hoogeveners tijdens de drukbezochte bijeenkomst gisteravond."De binding die het ziekenhuisbestuur heeft met Hoogeveen, die vroeger zo sterk was, is volgens de VVD verdwenen. Niemand uit de Raad van Toezicht en het bestuur woont binnen het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.De partij wil dat de verbinding wordt hersteld en doet onderzoek naar het uitbreiden van de Raad van Toezicht met een Hoogeveens lid. De VVD denkt dat daarmee de Hoogeveense belangen op korte en langere termijn beter kunnen worden geborgd.De Raad van Toezicht is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en houdt direct toezicht op het bestuur, overlegt met medische staf en heeft inspraak in de locatieprofilering. Een Hoogeveens lid kan volgens Strolenberg helpen om het vertrouwen te herstellen naar de inwoners toe. "Daarnaast zou er structureel overleg gevoerd moeten worden tussen de zorgwethouders en Treant, dit gebeurt nu te laat en ad-hoc als er weer eens een probleem is."Hoe de toevoeging van een Hoogeveens lid aan de Raad van Toezicht moet worden vormgegeven, wil de VVD de komende week gaan uitzoeken. Ze zal hiervoor in gesprek gaan met de voorzitters van de cliëntenraden, andere raadsfracties en de Raad van Toezicht van Treant. Bedoeling is om een voorstel te bespreken tijdens een speciale raadsavond over Bethesda op 20 maart.