Alle 75-plussers van Aa en Hunze in proeftuin voor ouderenzorg

GIETEN - Twee jaar lang wil de gemeente Aa en Hunze alle 75-plussers die nog zelfstandig wonen extra volgen. Ze wil weten in hoeverre de ouderen zich goed voelen en welke zorg nodig is.

Daarvoor werkt de gemeente nauw samen met de huisartsen. Het gaat in Aa en Hunze om 2074 75-plussers. Die krijgen binnenkort een vragenlijst, om te peilen waar ze behoefte aan hebben, en hoe ze in het leven staan.



Huisbezoek

Aan de hand daarvan wordt een profiel opgesteld. Een team met daarin huisarts, wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur bepaalt vervolgens welke aandacht of zorg nodig is. Ook volgt er regelmatig huisbezoek, als dat nodig is.



Proeftuin

Het gaat volgens wethouder Harry Dijkstra om een proeftuin, waarvoor 230.000 euro wordt uitgetrokken. Twee methodes die elders al bestaan worden uitgetest, met als doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het gaat om de methode Samen Oud die al in de provincie Groningen bestaat, en om een zorgprogramma van Huisartsen Zorg Drenthe. "We gaan kijken welke van de twee het beste werkt", aldus Dijkstra.



Sneller signaleren

Aa en Hunze wil met deze aanpak sneller ontdekken of begeleiding of medische zorg nodig is. "Vanwege de vergrijzing en de groeiende groep ouderen die steeds langer zelfstandig blijft wonen, willen we weten hoe ze zich voelen, of ze plezier in het leven hebben, of dat ze misschien toch extra hulp nodig hebben. Op deze manier hopen we sneller te signaleren dat er iets aan mankeert. Of het nu gaat om hun medische toestand of hun welbevinden."



Volgens de gemeente moet na twee jaar duidelijk zijn welke methode het beste werkt, om ouderen langer zelfredzaam te houden. "Zo hopen we te bereiken dat ouderen zich langer veilig voelen thuis en meer leefplezier hebben", aldus Dijkstra.

