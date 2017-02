Wagif houdt hoop: Ik wil en moet mijn kinderen opvoeden

DEN HAAG/EELDE - Tientallen Eeldenaren demonstreerden vandaag in Den Haag voor hun dorpsgenoot Wagif Faredzjualev.

Wagif vluchtte vijftien jaar geleden vanuit Azerbeidzjan naar Nederland. Hij hoorde vlak voor Kerst dat hij terug moet. Zijn vrouw en kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit en mogen dus wel in Nederland blijven.Wagif voelt zich enorm gesteund en was zelf ook afgereisd naar Den Haag. "Ik ben ontzettend blij met de steun. Als ik zoveel steun zie, dan voel ik mij echt sterk", zegt Wagif. In totaal zijn zo'n dertig dorpsgenoten uit Eelde naar Den Haag gekomen, maar ze krijgen geen enkele toezegging."We hebben niet voor niets die bevoegdheid bij de staatssecretaris neergelegd, want anders gaan honderdvijftig Kamerleden allemaal individueel allerlei casussen bekijken en dan is het niet meer allemaal goed te vergelijken op een goede manier voor onze rechtsstaat", laat CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen weten.Enkele actievoerders mochten vanmiddag bij de directeur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op bezoek om verhaal te houden. "Het was goed, want wij hebben de ruimte gekregen om te vertellen wat we wilden vertellen en te benoemen hoe belangrijk het is dat Wagif in Nederland blijft bij zijn vrouw en kinderen", zegt actievoerder Christel Koperberg."De directeur van de IND heeft daar heel goed naar geluisterd en ik hoop dat hij het ter harte neemt en dat hij het overdraagt aan Klaas Dijkhoff, de staatssecretaris."Wagif zelf houdt hoop om in Nederland te mogen blijven. "Ja, zeker. Ik blijf hopen. Dan komt het wel goed, denk ik. Ik wil gewoon blijven bij mijn vrouw en kinderen. Ik wil en moet mijn kinderen opvoeden."