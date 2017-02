Rolde wordt verlost van onveilige fietsoversteken

De huidige situatie op de Asserstraat in Rolde (foto: Margriet Benak) Op de Grolloërstraat komt zo snel mogelijk een speciale oversteekplaats (foto: Margriet Benak) Nieuwe situatie bij de kruising Asserstraat en Bosrand (foto: Margriet Benak)

ROLDE - Rolde krijgt nog voor de zomer twee veiliger oversteekplaatsen voor fietsers. Het gaat om speciale stroken op de Grolloërstraat en de Asserstraat.

Rolde klaagt al langer over de onveilige oversteek die fietsers nu moeten maken als ze vanuit het dorpscentrum richting Assen willen rijden. Ze moeten bij de Wilhelminalaan ineens dwars de drukke Asserstraat over, om op het doorgaande fietspad langs de zuidkant van de Asserstraat de route te vervolgen. Deze oversteek verdwijnt.



150.000 euro

Daarvoor in de plaats komt er bij de kruising met de Bosrand een nieuwe oversteekplek. Daar wordt de Asserstraat zodanig ingericht, dat fietsers veiliger de weg over kunnen. Drie bomen moeten daarvoor wijken.

De fietsoversteekplaats kost 150.000 euro. Volgens wethouder Henk Heijerman moet nog voor de zomer de klus klaar zijn. Het dorpscentrum van Rolde zal daardoor enige tijd afgesloten worden.



Zebra weg, fietsstrook terug

Op de Grolloërstraat, ter hoogte van de kruising Banderschulte, komt voor fietsers zo snel mogelijk een speciale oversteek. Deze route gebruiken vooral veel schoolkinderen van de Jan Thiesschool, maar er is geen fietsstrook.

Wel liggen er twee zebrapaden met een middenberm. Het meest zuidelijke zebrapad gaat weg, en naast het overgebleven zebrapad komt een speciale oversteek voor fietsers. Die wordt extra beveiligd met rood-witte hekjes, zodat verkeer automatisch vaart mindert. De kosten zijn 12.000 euro.



30km-zone

Het liefst wil wethouder Henk Heijerman de kruising op de Grolloërstraat inrichten tot 30 kilometer-zone. "Maar daarvoor moet er ook een andere kleur straatsteen in. En alles bij elkaar kost dat 50.000 euro. Ik moet eerst wachten of de raadscommissie dat wel wil", aldus Heijerman. "Maar die fietsoversteek komt er zo snel mogelijk."

Door: Margriet Benak