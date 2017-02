Iwema wil supporters mee laten racen in Thialf

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen roept supporters op hem te steunen door een spike uit zijn band te kopen.

"Steun mij, koop een spike uit mijn band en race op die manier met me mee over het ijs van Thialf!", aldus Iwema. De 27-jarige coureur belooft om na afloop van de race de spike terug te sturen naar de koper. "Als aandenken, met een persoonlijke bedankkaart."“Ik wil fans en geïnteresseerden letterlijk en figuurlijk een onderdeel van mijn debuut in het WK IJsspeedway laten zijn tijdens de Roelof Thijs Bokaal races in het Thialf-stadion van Heerenveen. En ik wil ze persoonlijk en op originele wijze laten merken hoe belangrijk die steun is", zegt Iwema."Ik zoek met deze actie financiële steun voor mijn deelname in Thialf en voor de mogelijkheid om mij met goed materiaal via trainingen in Zweden en Rusland verder te ontwikkelen. En ik hoop de sport, zeker nu het WK naar Heerenveen komt, bekender te maken bij een breder publiek waardoor het ook interessanter voor sponsoren zal worden.“Tijdens het WK ijsspeedway wordt op ijsbanen geracet met 500 cc-motoren, met meer dan 200 spikes in elke band. De snelheden lopen op tot boven de 120 kilometer per uur. De coureurs kunnen daarbij niet remmen, maar moeten de motor door een combinatie van vermogen en grip over een ovale baan sturen. De Nederlandse ronde in het wereldkampioenschap werd jarenlang in Assen georganiseerd, maar is eind maart voor het eerst in het vernieuwde Thialf.Een spike, waarop 31 maart geracet wordt, kost 25 euro en is te koop via de website van Wij zijn Sport