Wietplantage ontdekt in Assen

Een speciaal team is ruimt de wietplanten op (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In een woning aan de Aletta Jacobsweg in Assen is vanavond een hennepplantage ontdekt.

Een speciaal team van de politie is bezig de wietplanten op te ruimen. De hennepplantage was in een slaapkamer ingericht.



Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.