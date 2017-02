E&O simpel verder in bekertoernooi

E&O bekert verder (foto archief RTV Drenthe)

HANDBAL - E&O heeft de kwartfinale van het bekertoernooi bereikt door een 19-33 overwinning op Aristos. Vorige week plaatste Hurry Up zich al voor de kwartfinale.

De mannen van trainer Edwin Kippers begonnen overtuigend aan de wedstrijd en namen al snel een 4-0 voorsprong. De Amsterdammers vluchtten al snel een time-out, maar veel effect sorteerde de verplichte rust niet. E&O liep verder uit en ging rusten met een ruime voorsprong, 8-14.



Geen problemen

In de tweede helft kwam E&O geen moment in de problemen en liep steeds verder uit. De nummer elf van de Eredivisie kwam er niet aan te pas en keek, met nog 15 minuten te spelen, tegen een 10-26 achterstand aan. In de slotfase consolideerde E&O de voorsprong om uiteindelijk met 14 doelpunten verschil te winnen.



Bij E&O werd René Jaspers topscorer met 7 treffers. Marwin van Offeren en Daan Molenbroek vonden 5 keer het net.