'Brink moet lef hebben om meerderheid voor elkaar te boksen'

ASSEN - De Drentse Statenfractie van D66 plaatst vraagtekens bij de gang van zaken rondom het wijzigen van het plan voor het transferium in De Punt.

Volgens de partij moet gedeputeerde Henk Brink lef hebben om een grote meerderheid in Provinciale Staten voor elkaar te krijgen. Brink liet gisteravond op een informatiebijeenkomst over het transferium blijken dat het Drents Parlement juist geen rol in de goedkeuring van de wijziging speelt, omdat zij al met het oude plan zou hebben ingestemd.Provinciale Staten is in december 2015 akkoord gegaan met een plan voor een transferium. Het plan wijzigen is volgens D66 op een manier gebeurd die aandacht verdient in het Drents Parlement. De partij wil weten waarom Gedeputeerde Staten het niet noodzakelijk vindt deze wijziging aan het Drents Parlement voor te leggen.“De gedeputeerde heeft een aantal maanden geleden aangegeven bij een wijziging van het plan te streven naar bredere steun in Provinciale Staten. Dan moet hij nu ook het lef hebben om een grotere meerderheid in Provinciale Staten voor elkaar te boksen. Zeker omdat er ook aan dit nieuwe voorstel nogal wat haken en ogen zitten", zegt D66-Statenlid Jordy Tuin.Volgens D66 Drenthe heeft de wijziging consequenties voor de verkeersstromen bij De Punt. Het transferium zorgt er volgens de partij voor dat een aantal buslijnen omgelegd moet worden. De partij vraagt zich dan ook af waarom een aantal zaken ontbreekt in de verkeerskundige analyse, zoals aandacht voor filevermindering en het terugdringen van verkeersongelukken.Ook zijn de specifieke kosten van de wijziging volgens de Statenfractie niet inzichtelijk en is het niet duidelijk of er onder de bewoners van het omliggende gebied, en onder maatschappelijke organisaties, voldoende draagvlak voor de plannen bestaat.Natuurplatform Drentsche Aa vindt de huidige locatie beter dan de vorige , maar woordvoerder Philip Boucher betwijfelt nog altijd de noodzaak. "Er ligt een grote parkeerplaats bij Haren met duizend plekken. Die staat meestal voor de helft leeg. Ik vraag me ernstig af of je mensen ook echt uit de auto krijgt, en of je daar 12 miljoen in moet investeren."