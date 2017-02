Hurry Up verliest generale repetitie van Bocholt

Hurry Up verliest van Bocholt (foto archief RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry Up heeft de laatste wedstrijd voor het Europacupduel tegen MSK Povazska Bystrica verloren. In België was Bocholt met 37-28 te sterk.

Bij Hurry Up mochten de aanwinsten Huesmann en Balas meespelen. In de eerste helft werd er veel gescoord, maar keek de ploeg van trainer Martin Vlijm bij rust tegen een 15-19 achterstand aan.



In de tweede helft liepen de Belgen verder uit om uiteindelijk de laatste wedstrijd van Hurry Up in de BENE League van dit seizoen, met ruime cijfers te winnen, 37-28.



Zatertdag speelt Hurry Up, in Slowakije, de eerste wedstrijd in de achtste finale van de EHF Challenge Cup tegen MSK Povaszka Bystrica.