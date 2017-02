Motie: Meer geld naar chronisch zieken in Hoogeveen

HOOGEVEEN - De SP, D66, PvdA en GroenLinks in Hoogeveen dienen een motie in bij de Hoogeveense raad om chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente alsnog extra geld te geven.

Het kan niet zo zijn dat het geld bij de gemeente op de plank blijft liggen en onze chronische zieken de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen Jutta van Oort (SP)

De partijen willen dat de 'regeling meerkosten' met terugwerkende kracht over 2016 aan meer inwoners wordt toegekend.Met ingang van 2017 kunnen chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau bij de gemeente een bijdrage aanvragen voor de 'regeling meerkosten'. In 2016 had de gemeente de regeling ingesteld met een inkomensgrens van 110%. Daardoor werd slechts 300.000 euro uitbetaald van het beschikbare budget van 1.1 miljoen euro.In de gemeenteraad stelden D66 en SP afgelopen week de kwestie aan de orde. Voor 2016 bleken van de 1700 aanvragers, 800 afgewezen te zijn. Bovendien bleek bij 200 aanvragers om verschillende redenen een verzoek niet in behandeling te zijn genomen.De regeling is bedoeld voor mensen met een chronische ziekte of beperking, die aantoonbaar meer geld moeten uitgeven voor eigen bijdragen, eigen risico, maaltijdvoorzieningen, hulpmiddelen of woningaanpassingen."Het College liet weten dat men voor 2017 de regeling wil oprekken naar aanvragers met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Dat juichen wij uiteraard toe, want velen kunnen alle eigen bijdragen niet of nauwelijks betalen. Samen met D66, PvdA en GroenLinks gaan we tijdens de komende raadsvergadering een motie indienen om het ook voor 2016 met terugwerkende kracht te regelen", zegt SP-raadslid Jutta van Oord."Een kwestie van herbeoordelen van de ingediende aanvragen voor 2016 en anderen de kans geven alsnog een aanvraag in te dienen. We hopen dat de motie wordt aangenomen. Het kan niet zo zijn dat het geld bij de gemeente op de plank blijft liggen en onze chronische zieken de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen", vertelt Van Oord.De tegemoetkoming bedraagt maximaal 450 euro per kalenderjaar. Met het tot nog toe niet uitgekeerde budget zouden in ieder geval nog 1.777 mensen of gezinnen geholpen kunnen worden.