Drentse zangers solidair met Groningers bij De Wereld Draait Door

GRONINGEN - De Drentse zangers Egbert Meyers en Harry Loco toonden zich vanavond solidair met ruim dertig artiesten uit Groningen.

Groningen stond vanavond even centraal bij het VARA-programma De Wereld Draait Door. Ruim dertig artiesten, waaronder zangers van het Nedersaksisch Vocaal Ensemble, zongen twee minuten lang het strijdlied van cabaretier Freek de Jonge.De Jonge vroeg bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel aandacht voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hij riep Nederlanders op zijn petitie 'Laat Groningen niet zakken' te tekenen. De online petitie was vanavond regelmatig onbereikbaar na de oproep van De Jonge, meldt RTV Noord Bekijk hieronder het optreden van de ruim dertig artiesten en het Nedersaksisch Vocaal Ensemble terug.