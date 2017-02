DOS'46 moet na nederlaag bij DVO weer naar onderen kijken

DOS'46 verliest van DVO (foto RTV Drenthe/Roelof Jan Vochteloo)

KORFBAL - DOS'46 heeft verzuimd zich in Bennekom definitief veilig te spelen in de Korfbal League. De Nijeveners konden het in de doordeweekse wedstrijd tegen hekkensluiter DVO niet bolwerken, 29-27.

Middenmoter DOS'46, dat vrijdag nipt van kampioen TOP verloor, kende in de eerste helft een sterke fase en leek op de stand 4-8 bij DVO weg te lopen. De thuisploeg wist aan te klampen en zelfs met een 15-14 voorsprong de rust in te gaan.



​Inhaalrace

DVO kwam goed uit de kleedkamer en liep via 20-17 uit naar 28-23. Met nog elf minuten op de klok zette DOS'46 - dat zich opwond over het optreden van arbiter Buis - een inhaalrace in, maar die kon net niet worden voltooid. De roodzwarten kregen in de slotminuten enkele kansen op de aansluitingstreffer, maar misten de schotkracht en overtuiging om nog langszij te komen. Jelmer Jonker en Harjan Visscher maakten beide zes treffers.



Onderling resultaat

DOS'46 heeft tien punten uit dertien duels en heeft daarmee vier ploegen onder zich. Hekkensluiters DVO en AW.DTV hebben zes punten. DOS'46, dat bij winst nog kans op de plat-offs had, speelt nog vijf wedstrijden en heeft een beter onderling resultaat dan beide rode lantaarndragers.

Door: Roelof Jan Vochteloo Correctie melden