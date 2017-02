De Wijk gaat meepraten over herinrichting Dorpsstraat

De Wijk wil veilige oversteekplaatsen in de Dorpsstraat (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) Inwoners buigen zich over plattegronden van de Dorpsstraat (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

DE WIJK - Al zeker 20 jaar wacht De Wijk op een herinrichting van de Dorpsstraat en in 2018 gaat het eindelijk gebeuren. De gemeente De Wolden heeft daarvoor 1,1 miljoen euro beschikbaar.

En de bewoners gaan meepraten wat er met dat geld moet gebeuren.



Drukste straat De Wolden

De Dorpsstraat is de doorgaande weg door het dorp. De drukste weg van de gemeente. Vrachtverkeer en landbouwverkeer mengt er zich met het gewone autoverkeer langs de winkels in de straat.



Parkeerhavens

Op een goed bezochte informatieavond in Ontmoetingscentrum De Havezathe vullen veel mensen formulieren met ideeën in. Een vrouw vindt het "...heel leuk dat we onze ideeën mogen geven. De parkeerhavens bijvoorbeeld zouden schuin geplaatst moeten worden."



Afslag naar supermarkt

Aan de tafels met plattegronden gaan inwoners met elkaar in gesprek: "Er is daar bij de afslag naar de supermarkt een vernauwing in de straat, daar stokt het altijd. Er moet een kleine verbreding komen daar, dan is het al goed."



File op A28 is probleem in dorp

De Belangenvereniging De Wijk staat positief tegenover de herinrichting. De bestrating is volgens voorzitter Gina Homan slecht en er zijn veel verschillende weggebruikers die niet allemaal goed bij elkaar passen. "Als er file is op de A28 gaat er veel verkeer door De Wijk, dat is een probleem." De verhuizing van de supermarkt maakt het volgens Homan nodig dat er een nieuwe veilige oversteekplaats komt.



Werkgroep

Wethouder Jan ten Kate hoopt dat veel mensen uit het dorp zich opgeven voor een werkgroep die ideeën over de herinrichting afstemt met de gemeente. "De dorpsstraat is op sommige plekken verzakt en we hebben een centrumplan gehad waarbij ook de supermarkt is verplaatst en dat verdient een afronding met een mooie herinrichting."



Andere rol bewoners

In Ruinerwold liet de gemeente alles aan het aan het dorp over toen er een herinrichtingsplan werd opgesteld. Dat gaat een stap verder dan de beoogde rol van de inwoners in De Wijk. Ten Kate: "Het verschil met Ruinerwold is dat daar het wegdek nog wel goed was. Daar was de aanleiding dat er een nieuwe riolering zou komen en toen is alles aangepakt. Maar ook in De Wijk willen we niet zelf bepalen hoe het er uit komt te zien."



Uitloopstrook

De totale lengte van het plangebied is 600 meter, maar dat is inclusief een uitloopstrook van zo'n 150 meter waar de gemeente vooralsnog alleen nieuwe bestrating wil. "Het kerngebied is daar waar de meeste winkels zitten, maar we hebben een uitloopstrook en als mensen daar ideeën over hebben kunnen we ook daarmee aan de slag", aldus wethouder Ten Kate.



De bochten aan beide uiteinde van de Dorpsstraat vallen buiten het herinrichtingsgebied. Gina Homan van de belangenvereniging: "Daar zou in de toekomst ook nog iets aan moeten gebeuren."

