Aa en Hunze huldigt sportkampioenen 2016

GIETEN - Dertig sporters en teams zijn vanavond geëerd in de gemeente Aa en Hunze als sportkampioenen 2016. Ze werden gehuldigd door burgemeester Eric van Oosterhout.

Vier sporters werden ook voorgedragen voor het Sportgala Drenthe op 2 maart 2017. Deze sporters werden minstens Nederlands kampioen en komen in aanmerking voor de Drentse Sportprijzen.Als Sportvrouw is Sabine Spreen genomineerd. Zij is 24 jaar en komt uit Rolde. Ze is Europees kampioen Obstacle Course Running, een sport waarbij er met hardlopen een flink aantal obstakels genomen moet worden.De Sportman die is voorgedragen is de 30-jarige Paul Timmer uit Gasselte. Hij is Nederlands kampioen mountainbike marathon amateurs.Het voorgedragen Sporttalent is de elfjarige Iris Groenendijk uit Rolde. Zij won drie gouden, twee zilveren én een bronzen medaille bij onder meer de Nederlandse en Provinciale Kampioenschappen turnen.Het Sportteam dat is genomineerd voor het Sportgala is het Menteam Jans Winkelman uit Gasselternijveen. Dit team won de Nationale tandemtitel ponymensport.Er kan gestemd worden op de genomineerden voor het Sportgala via de website van Sportgala Drenthe.