Valentijnsdiner op middenstip in stadion van FC Emmen

De middenstip werd omgetoverd tot romantisch diner bij kaarslicht (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

EMMEN - Vier verliefde stelletjes vierden vanavond Valentijnsdag op een heel bijzondere plek.

De middencirkel van het stadion van FC Emmen, de JENS-vesting, was omgetoverd tot restaurant. Het Valentijnsdiner was de prijs van een ludieke winactie.



Vijfgangendiner

Met een limousine werden de gelukkige koppels opgehaald en thuisgebracht. Op het voetbalveld stond hen een luxe vijfgangendiner te wachten. Wat ze daarvoor moesten doen was het juiste aantal hartjes op de Valentijnswagen doorgeven. Deze auto stond afgelopen weekend voor het stadion bij de wedstrijd van FC Emmen tegen De Graafschap.



Succes

Volgens manager commerciële zaken van FC Emmen Henk Eising is de actie een succes. “Aan de reacties te zien en het enthousiasme waarmee mensen probeerden te winnen, is de kans best aanwezig dat we zoiets weer doen of iets anders unieks en ludieks bedenken.”