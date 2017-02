Auto raakt van de weg in Erm en slaat over de kop

De auto sloeg over de kop (foto: Persbureau Meter) De auto kwam tot stilstand in een weiland (foto: Persbureau Meter) De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

ERM - Een automobilist is vanavond op de Boerdijk in Erm met zijn auto over de kop gevlogen.

Door onbekende oorzaak verloor de man de macht over het stuur. Hij vloog met z'n auto over een sloot en kwam in een weiland tot stilstand. De bestuurder werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Over de oorzaak is niets bekend. De auto raakte zwaar beschadigd.