'Voor reuring moet je straks op het Koopmanplein zijn'

ASSEN - Met een groot stadsevent wil Assen straks de nieuwe binnenstadsvisie presenteren aan de hele stad. De bedoeling is op 6 april, zo zegt projectmanager Bas Doets.

Het plan is nog niet klaar. "We zijn bezig met het slotakkoord. Bij alle belanghebbende clubs moeten we nog draagvlak krijgen." Maar het Asser winkelhart wordt in elk geval veel compacter. En de leegstand in aanliggende straten wil Doets zoveel mogelijk invullen met wonen, eventueel in combinatie met zorg, zakelijke dienstverlening en starters.Als eerste wil Doets aan de slag met de winkels direct rond het Koopmansplein. "Dat moet als eerste een stevige impuls hebben. Dat moet het kloppend stadshart worden voor de detailhandel, maar ook voor evenementen. Voor reuring moet je straks dus op en rond het Koopmansplein zijn."Volgens Doets hebben vastgoedeigenaren al allerlei plannen rond dat plein, zoals wonen boven winkelcentrum 't Forum. De gemeente wil het grote kale plein zo aantrekkelijk maken, dat het gezinnen trekt die er graag even verblijven. "Nu is het zaak dat we met de vastgoedjongens, de retail en horeca en gemeente vrij vlot tot een goed plan komen. Als dat lukt, zou dat een icoonproject voor Assen zijn."Volgens Doets wordt er geen enkele winkelstraat 'opgegeven of afgeschreven'. "Sommige plekken zullen meer een aanloopstraat worden naar de binnenstad, maar die blijven belangrijk voor werken in Assen. Die horen bij de binnenstadseconomie. In die straten moet je toe naar een gemêleerde economie, met horeca, detailhandel, maar vooral ook innovatieve of ambachtelijke bedrijven, zakelijke dienstverlening en starters."Volgens Doets is de verandering nu ook al gaande. "Want op sommige plekken worden nu al leegstaande retailmeters omgevormd voor wonen. Straten verkleuren al. Dat pakt de markt dus zelf op, maar je kunt dat verder stimuleren."Volgens Doets wordt de uitvoering van de Asser binnenstadvisie 'een zaak van lange adem'. "Dit plan wat we nu maken heeft een tijdsspanne van vijf jaar, maar over vijf jaar is de binnenstad ook nog niet klaar. Vanaf nu zul je ook voor altijd bezig moeten blijven, want de binnenstad heeft continu aandacht nodig."