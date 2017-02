Rubberkorrels op kunstgrasvelden mogelijk toch gevaarlijk

DEN HAAG - Rubberkorrels op kunstgrasvelden zijn mogelijk toch schadelijk voor de gezondheid. Dat zou blijken uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De uitkomsten van het onderzoek zijn vanavond te zien in het programma Zembla.De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en de embryo's van de visjes. Zij werden blootgesteld aan water waarin korrels hebben gelegen. De embryo's overleefden dit niet en de visjes vertoonden ander gedrag.Al is het nog wel te vroeg om te zeggen dat de stoffen in rubbergranulaat dan ook schadelijk zijn voor mensen. Onderzoeksleider Jacob de Boer adviseert mensen toch om niet te sporten op de kunstgrasvelden met de rubberen korrels.In oktober vorig jaar kwam Zembla met een uitzending waarin wetenschappers aangaven dat er gezondheidsrisico's zouden kleven aan sporten op kunstgrasvelden die bewerkt zijn met rubbergranulaat.Het RIVM oordeelde later na uitgebreid onderzoek dat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen. En dat het voetballen op de velden dus niet gevaarlijk is.