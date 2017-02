'Cijfers over kalversterfte kloppen niet'

DWINGELOO - De cijfers over kalversterfte van de Gezondheidsdienst voor Dieren raken kant noch wal. Dat zegt melkveehouder en LTO-bestuurder Dirk Bruins uit Dwingeloo.

Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren sterft één op de zeven kalveren in het eerste jaar. Dat zou liggen aan slechtere zorg en verwaarlozing in steeds grotere melkveebedrijven.Dirk Bruins bestrijdt de cijfers. "In mijn bedrijf zijn vorig jaar 110 kalfjes geboren. Daarvan zijn er 7 dood gegaan bij de geboorte of door ziekte. Uiteindelijk heb ik dat jaar 50 kalfjes verkocht. Wat de Gezondheidsdienst doet is kijken hoeveel kalfjes er aan het eind van het jaar zijn overleden en hoeveel kalfjes ik aan het eind van het jaar had. Dan is het dus net alsof 7 van de 50 kalfjes dood zijn gegaan, maar dat klopt niet. Het is 7 van de 110", aldus Bruins.Bruins vindt het beeld dat van melkveehouders wordt opgeroepen verwerpelijk. "Het is net alsof een boer niet goed omgaat met zijn vee, maar dat is niet zo. Een boer heeft er elk belang bij zijn dieren goed op te voeden. Elk kalfje dat sterft is er een te veel. Op grote melkveebedrijven gaan juist minder kalveren dood. Daar wordt gewerkt volgens regels en vaste protocollen."