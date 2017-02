Ziggo stuurt gratis monteur bij problemen ontvangst TV Drenthe

ASSEN - Ziggo stuurt kosteloos een monteur naar de huishoudens waar TV Drenthe niet meer te ontvangen is na werkzaamheden in januari.

Met name in het zuiden van Drenthe en in de kop van Overijssel zijn na aanpassingen aan het netwerk problemen met de ontvangst van TV Drenthe. Eerder meldden wij al dat u bij problemen contact op kon nemen met de kabelprovider. Ziggo handelde echter niet alle meldingen adequaat af.Nu heeft Ziggo toegezegd dat als mensen problemen blijven houden, er gratis een monteur wordt langs gestuurd om het te verhelpen. Hiervoor kunt u bellen met telefoonnummer 1200 als u zelf een Ziggo-klant bent, en anders met 0900-1884.