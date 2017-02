Stelling: Ik trek mij niets aan van seksueel getinte opmerkingen op straat

ASSEN - Heel dicht achter iemand lopen, obscene gebaren maken of het uiten van seksuele wensen op straat. Als het aan de PvdA ligt krijg je hier een boete van maximaal 8200 euro voor of een celstraf van drie maanden.

PvdA-Kamerlid Achmed Marcouch dient vandaag een wetsvoorstel in om het lastigvallen op straat te bestraffen. In België en Frankrijk is het al strafbaar om vrouwen op straat verbaal seksueel te intimideren.