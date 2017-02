Gemeente Coevorden past hoge randen in Sleen aan

De hoge betonranden in de Lottingstraat in Sleen (foto: Steven Stegen/ RTV Drenthe)

COEVORDEN - Goed nieuws voor de bewoners van seniorenwoningen aan de Lottingstraat in Sleen. De gemeente Coevorden gaat de omstreden hoge betonranden bij deze huizen aanpassen.

Na een reconstructie zijn in een aantal straten in Sleen nogal steile betonranden tussen de weg en de huizen aangelegd. Vooral oudere bewoners klagen daar al maanden over. Wethouder Jeroen Huizing heeft zelf de situatie bekeken en komt nu ook tot de conclusie dat er iets aan moet gebeuren.En dat zal niet lang meer duren, zegt woordvoerder Liesbeth Mennink van de gemeente. "We hebben overleg gehad met woningcorporatie Woonservice Drenthe. Zij zijn eigenaar van de grond. We hebben samen besloten dat er in de Lottingstraat een nieuw voetpad wordt aangelegd, met aan begin en eind een vlakke afloop, zodat ook ouderen zonder problemen van en naar huis kunnen."In andere straten komen er geen aanpassingen. Maar bewoners die een zogenaamde WMO-indicatie hebben kunnen wel een verzoek indienen om een lagere toegang tot hun erf te krijgen.