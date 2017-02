'Voorlopig de laatste nacht met vorst deze winter'

Winterlandschap (foto: Karin Broekhuijsen)

EELDERWOLDE - De laatste vorstdag van deze winter lijkt te zijn geweest. RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag verwacht zelfs een lenteachtige dag vandaag, met volop zon, weinig wind en een temperatuur van 11 graden.

De winter van 2016 -2017 heeft tot nu toe gezorgd voor 4 koudere perioden in Drenthe, met in totaal 34 vorstdagen. Dat zijn er wat minder dan het gemiddelde van 42 vorstdagen per winter in de laatste decennia.



Er zijn 13 dagen geweest met matige vorst (temperaturen tussen de -5 en -10 graden) met in totaal 7 ijsdagen. Dat zijn dagen waarbij de temperatuur ook overdag onder het vriespunt blijft.



De zon scheen deze winter 168 uur, dat is 40 uur meer dan gemiddeld. Wat betreft neerslag was de winter met 100 millimeter droger dan gemiddeld. Normaal valt er zo'n 170 millimeter neerslag.