'Laat de Drentse natuur meer op haar beloop'

Bevers reguleren de Drentse natuur (foto: Pixabay)

ASSEN - We mogen de Drentse natuur meer op haar beloop laten. Dat zegt boswachter en adviseur van Staatsbosbeheer Aaldrik Pot in het RTV Drenthe-radioprogramma De Brink.

"We willen de Drentse natuur graag in de hand houden en alles controleren. Stel dat wij zelf ook wennen aan het idee dat de natuur wild is en onvoorspelbaar. Misschien lukt het dan beter om daar meer ruimte voor te vinden."



Het reguleren van de natuur wordt vaak door mensen gedaan. "Bijvoorbeeld met de herintroductie van de otter. Maar je ziet wel dat steeds meer dieren uit zichzelf terugkomen", aldus Pot.



'Dieren reguleren ook zelf'

Volgens Pot heeft het minder zelf regelen van de natuur veel voordelen. Zo reguleren dieren zelf ook. "Onze Drentse natuur is prachtig. Bepaalde diersoorten hebben effect op de rest van de natuur, bijvoorbeeld een bever. Een bever knaagt en maakt dammen, hier profiteren andere dieren weer van. Zo leven otters in beverburchten en kunnen vissen hier paaien."



Niet iedereen wil de natuur de vrije hand geven. "Je geeft de regie uit handen. Als mens heb je dan geen controle meer."



Pot, boswachter en adviseur van Staatsbosbeheer, houdt morgenavond een lezing over de 'sluipende verwildering' van de Drentse natuur.