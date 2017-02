Platform Storm steekt 'windmolen' in brand uit protest

ASSEN - De provincie praat vanmiddag over de komst van de windmolens in de provincie. Platform Storm gebruikt de vergadering om nogmaals te protesteren tegen de plannen. Demonstranten staken een drie meter hoge houten windmolen in brand.

Zo staan er ongeveer 15 mensen met spandoeken en worden er fakkels aangestoken.Ondanks dat er al een besluit over de windmolenplannen genomen is vindt Platform Storm het belangrijk om aanwezig te zijn. Albert Lamein van Platform Storm: "Je moet nooit opgeven en doorgaan tot het gaatje. Het is onvoorspelbaar en ondenkbaar dat zo iets in de Veenkoloniën gaat gebeuren. De windmolens komen er niet".Minister Kamp wil 45 windmolens in de Veenkoloniën plaatsen. Platform Storm wil een zonnepark in plaats van windmolens. Kamp ziet niets in alleen een zonnepark en wil alleen over een zonnepark nadenken als aanvulling op het windpark.