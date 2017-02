Hanzehogeschool begint centrum voor nieuwste technologische ontwikkelingen

Een virtual reality bril (foto: pixabay.com)

GRONINGEN - De Hanzehogeschool Groningen begint een Digital Society Hub. Met de hub wil de Hanzehogeschool laten zien dat Noord-Nederland een innovatieve en sterke regio is.

De Digital Society Hub is een centrum waar studenten, onderzoekers en ondernemers met elkaar werken aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.



Het is de bedoeling dat teams met mensen uit verschillende vakgebieden samenwerken aan nieuwe producten en toepassingen op bijvoorbeeld het terrein van 5G, Big Data of E-Health.



Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van virtual reality, games en drones.