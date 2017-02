385.000 Drenten mogen naar de stembus op 15 maart

ASSEN - Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart mogen bijna 385.000 Drenten hun stem uitbrengen.

Dat zijn er meer dan vier jaar geleden. Toen mochten iets meer dan 381.000 Drenten stemmen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.In Emmen mogen de meeste mensen naar de stembus. Ruim 85.000 Emmenaren zijn kiesgerechtigd. In de stembureaus in Westerveld blijft het relatief rustig. Ruim 15.000 inwoners van die gemeente mogen stemmen.In alle Drentse gemeenten mogen meer mensen naar de stembus dan vier jaar geleden. In Tynaarlo is die stijging het sterkst met 2,6 procent. In Coevorden nam het aantal kiesgerechtigden met 0,1 procent het minst toe.In totaal mogen 12,9 miljoen Nederlanders naar de stembus op 15 maart. Dat zijn er ruim 300.000 meer dan bij de vorige verkiezingen in 2012.