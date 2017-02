Uitbraak besmettelijke darmbacterie is voorbij in UMCG

Geen nieuwe besmettingen van de VRE-bacterie in het UMCG (Googlestreetview)

GRONINGEN - Er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen van de VRE-bacterie in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Bij ruim veertig patiënten, die op verschillende verpleegafdelingen lagen, werd de riskante darmbacterie de afgelopen dagen geconstateerd. Op dit moment liggen er nog negen mensen in het ziekenhuis.Het ziekenhuis wordt al weken geteisterd door de VRE-bacterie. De opnamestop gaat nog wel enige tijd duren, zegt een woordvoerder woensdag. Het ziekenhuis kan weer op volle kracht draaien als de laatste besmette mensen naar huis kunnen.De bacterie is ongevaarlijk voor gezonde mensen, maar bij zieke of ernstig verzwakte mensen kan de VRE-bacterie infecties veroorzaken.