Archeoloog wil graven: 'Zijn het de botten van 149 ridders?'

ZWARTEWATERSKLOOSTER - Archeoloog Hemmy Clevis wil graven naar ridders in de grond bij Zwartewatersklooster.

Dat schrijft RTV Oost Clevis is ervan overtuigd dat er iets onder de Overijsselse grond zit. "Zijn het botten van 149 ridders die sneuvelden bij de Slag bij Ane in 1227, funderingen van een middeleeuwse kapel of is het toch wat anders? Er ligt 'wat' begraven in de grond bij Zwartewatersklooster, dat is duidelijk."De beruchte Slag bij Ane was op 27 juli 1227 op een veld in de buurt van het dorp. De Drenten, onder leiding van Rudolf van Coevorden, versloegen het leger van de bisschop van Utrecht door ze het moeras in te lokken.De ridders van de bisschop zakten met hun paarden weg in het veen. De Drenten slachtten ze daarna af, schrijft RTV Oost. Het verhaal gaat nu dat de 149 commandanten van het leger begraven liggen bij Zwartewatersklooster.Of er ook daadwerkelijk gegraven gaat worden is nog onduidelijk. Archeoloog Clevis beveelt verder onderzoek aan. "Dat betekent fysiek graven. Maar als de gemeente en provincie geen geld beschikbaar stellen, dan houdt het op."