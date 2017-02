Tbs Grittenborgh-uitbreker ook na 21 jaar verlengd

De 45-jarige man ontsnapte in 1993 uit De Grittenborgh in Hoogeveen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De tbs-behandeling van een 45-jarige man die in 1993 met geweld uit gevangenis De Grittenborgh in Hoogeveen ontsnapte, is met een jaar verlengd.

Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. De man ontsnapte met twee medegevangenen uit de extra beveiligde inrichting van de Hoogeveense gevangenis. Ze waren niet de eerste en ook niet de laatste. De Grittenborgh hield daar de bijnaam ‘Gatenborgh’ aan over.



Gijzeling

Bij de ontsnapping op 6 januari 1993 werd veel geweld gebruikt. De destijds 22-jarige man, die vastzat voor een bankoverval, besprong met twee medegedetineerden twee vrouwelijke bewakers en staken ze neer. Een mannelijke collega die de twee te hulp schoot, raakte ook gewond. De drie gevangenen namen de gewonde vrouwen in gijzeling, waarop hun collega’s de deuren, zodat het trio kon ontsnappen.



De destijds 23-jarige man meldde zichzelf na twee dagen weer bij justitie, nadat hij contact had gezocht met zijn advocaat. In december 1994 werd hij in hoger beroep veroordeeld tot een paar jaar cel en tbs. Hij heeft nu al 21 jaar tbs.



‘Onrechtvaardig’

“Zijn mededaders waren binnen twee jaar weer uit de gevangenis en hij zit nog altijd binnen. Dat voelt onrechtvaardig”, zegt advocaat Niek Heidanus. De anderen kregen geen tbs. Zijn cliënt wel omdat hij onder meer schizofreen is. “Hij woont al jaren op het terrein bij de FKP in Zuidlaren.”



Heidanus vindt het tijd worden dat tbs afloopt. Hij heeft de rechtbank gevraagd de reclassering opdracht te geven de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. “Met een goede begeleiding en structuur kan hij zich ook redden buiten de tbs en binnen de gewone psychiatrie”, aldus de advocaat.



De rechtbank bepaalde vandaag dat de reclassering daar de komende maanden onderzoek naar moet doen.